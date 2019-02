SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Non sono più le ore 11.36 – tranne, ovviamente, nel momento in cui effettivamente questo è l’orario della giornata – per l’Orologio della Torre dei Gualtieri. Della questione ce ne eravamo interessati sabato scorso e fortunatamente domenica si è intervenuto sul piccolo guasto intervenuto al meccanismo presente dentro al Torrione.

Bene così.

