Da domani ogni sera andrà in onda uno dei tre spot realizzati dalla Regione Marche con la voce di Giancarlo Giannini. I video dureranno 30 secondi. Altri cinque spot anche su Rai Play

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Il lungomare di San Benedetto finisce su Sanremo. Questa settimana, infatti, assieme al Festival entra nel vivo la campagna pubblicitaria 2019 di “Marche, bellezza infinita”.

Infatti dopo il lancio, durante le festività natalizie, dei due spot da 60 secondi nei cinema di tutta Italia e su Rai1, in occasione del festival ogni sera andrà in onda uno spot da 30 secondi con claim finale di Giancarlo Giannini.

Inoltre è prevista anche la campagna web dal 4 al 17 febbraio su Rai Play con tre spot da 30 secondi. Contemporaneamente è stata attivata la campagna radiofonica che manderà 5 spot durante la diretta radio di Sanremo e 43 nelle rubriche di approfondimento per un totale di 48 spot.

Uno dei tre spot si apre e si chiude con le suggestive immagini dei Monti Sibillini e sul finale con l’ormai consueta voce del grande attore italiano Giancarlo Giannini, che già nel 2018 era stato scelto come narratore di “Marche Bellezza Infinita”, il nome che Ancona ha scelto per il branding.

Ma il Piceno è protagonista del filmato anche con altri suoi luoghi suggestivi. Si va dalle bellezze del centro storico di Ascoli agli scorci di Offida e delle sue donne che lavorano al “Tombolo” passando per il lungomare di San Benedetto, mostrato sia con una panoramica dall’alto, sia con un primo piano di due ragazzi in bici che si godono la passeggiata di Porto D’Ascoli, immagine che la Regione ha anche scelto come copertina della versione web del video.

Ecco il video

