Pompieri al lavoro per lo spegnimento del rogo. Cause in fase di accertamento ma si dovrebbe trattare di un episodio accidentale, un guasto. Nessun altro mezzo coinvolto

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Nella mattinata del 4 febbraio è stata segnalata una macchina coinvolta in un incendio a Porto d’Ascoli.

Nel quartiere Agraria i Vigili del Fuoco sono dovuti intervenire per un’auto in fiamme. Cause in fase di accertamento ma si dovrebbe trattare di un episodio accidentale, un guasto.

I pompieri hanno provveduto allo spegnimento del rogo e la messa in sicurezza. Nessun altro mezzo coinvolto.

