Segui la nostra trasmissione sui colori rossoblu alla luce della sconfitta di Monza e in vista della sfida contro il Ravenna. Manda i tuoi messaggi. Ospiti: il difensore rossoblu Giacomo Biondi, il tifoso Lorenzo Collina, il direttore Nazzareno Perotti, l’opinionista Walter Del Gatto

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Una Samb che conquista il suo dodicesimo risultato utile consecutivo ma stecca nell’appuntamento fondamentale contro la Giana Erminio, in casa, ottenendo soltanto un pareggio. Situazione che divide la tifoseria rossoblu tra soddisfazione e recriminiazione.

Ne parleremo in diretta nella quindicesima puntata di “Scienziati nel Pallone“, l’appuntamento fisso del lunedì sera di RivieraOggi.it, che sarà trasmesso dalle 18.45 in diretta da Special Price Arredamenti, in Corso Mazzini 202. Possibile mandare le vostre domande al numero whatsapp 3289519554 oppure commentando questo articolo o inviando una mail a info@rivieraoggi.it.

In studio: Giacomo Biondi, difensore Samb; Mimmo Minuto, giornalista; Nazzareno Perotti, direttore Riviera Oggi; Lorenzo Collina, tifoso Samb; Walter Del Gatto, opinionista e tifoso Samb. Conducono Pier Paolo Flammini e Giulia Riccetti.

