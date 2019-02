E’ successo alle prime ore del 3 febbraio. Forze dell’Ordine sul luogo per i rilievi e chiarire le cause del sinistro

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Incidente nella notte. Alle prime ore del 3 febbraio un’auto, per cause in fase di accertamento da parte delle Forze dell’Ordine giunte sul posto per i rilievi, è finita fuori strada sul tratto che collega San Benedetto e Monteprandone.

A bordo una ragazza che è stata prontamente soccorsa dai sanitari del 118, arrivati sul posto in ambulanza.

Necessario anche l’intervento dei Vigili del Fuoco, per fortuna nessun altro mezzo coinvolto.

Copyright © 2019 Riviera Oggi, riproduzione riservata.

(Letto 1.162 volte)