MONZA – La Samb perde 3-2 in pieno recupero a Monza. Le interviste del post gara.

Francesco Stanco: “Siamo venuti qui a Monza a giocarcela contro una grande squadra fino all’ultimo minuto. Complimenti per il loro gol, molto bello, ma la partita quando deve finire deve finire, invece è andata avanti. E’ una beffa perché siamo venuti qui a recuperare due volte contro una squadra costruita per vincere e che con la Serie C c’entra poco. Il recupero? Per noi era già finita, ma se l’arbitro continua c’è poco da dire. La prestazione? Molto bene, forse anche l’avversario ci ha stimolati, quando vieni qui vuoi giocare bene. Sul mio gol ho fatto i complimenti a Di Massimo, non era scontato fare quel colpo di tacco”.

Giorgio Roselli: “Il recupero? Per un attimo mi è sembrato di essere tornato a quando ero ragazzino e si giocava fino a quando si segnava un gol. La partita è stata equilibrata ma segnata anche da episodi. Dispiace per quello che ci ha punito nelle ultime due partite, domenica scorsa abbiamo perso con una palla che forse neppure è entrata. Cosa è mancato? Un assist vincente in più e un gol in più, è il calcio. Quello che è successo alla fine cambia il commento generale ma non la verità perché la verità è che oggi abbiamo sbagliato molto poco, giocato bene e concesso pochissimo dietro. Soddisfatto della Samb? Sarei un pazzo a non esserlo”.

Cristian Brocchi: “Io ci credo sempre, anche all’ultimo secondo. E’ stata una partita molto vivace, bella e noi abbiamo creduto sempre di poter vincere. Il gol è stata una grande giocata del singolo ma la partita in quel momento non avremmo mai vinto con più presenza in area, per questo ho tolto Marchi. Stiamo cercando di rincorrere in questo momento, non siamo a ottobre, quello che possiamo fare è migliorare le conoscenza fra i giocatori. Questi ragazzi hanno cuore e oggi l’hanno dimostrato. La squadra è forte ma in questo momento non è al top. Capello in tribuna? Lui ci guarda sempre e mi chiama dopo ogni partita. Sono fortunato ad avere un mentore così”.

Armando Anastasio: “Il mio gol? Provo sempre il tiro in allenamento, poi il resto l’ha fatto anche la fortuna. Ho calciato e non mi ricordo neppure come è andata sinceramente, è stato tutto molto frenetico. Ho solo pensato di tirare forte dritto per dritto con tutta la forza possibile. Il nostro compito è sempre dare il massimo fino al 96°. La prima volta? No anche due anni fa feci un gol simile quando stavo all’Albinoleffe. Ci crediamo di poter riagguantare il Pordenone. Che succede quando gente come Galliani viene negli spogliatoi? Certamente quando parlano persone come lui sono sempre parole che pesano.”

