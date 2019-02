Recupera due volte lo svantaggio, si esprime ancora una volta al massimo con tre attaccanti, fa sperare nel colpaccio poi si inchina ad una strana decisione arbitrale che concede, senza motivo, 80 secondi di gioco in più proprio mentre i padroni di casa sono in possesso palla in attacco. Ma fa niente

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Conta poco il pareggio o la sconfitta, a Monza, se non per il morale e quel punticino in classifica. A Monza i ragazzi di Roselli hanno dato una nuova dimostrazione di forza e di grande carattere, recuperando due volte il risultato in trasferta contro una squadra arricchita, nel mercato di gennaio, da giocatori che con la Serie C hanno, o avrebbero, poco a che fare.

Una squadra, questo Monza, che è parsa la più forte incontrata in questo campionato, soprattutto dall’attacco in su dove, affianco ai due goleador di giornata Brighenti e Marchi, si agita il trequartista Chiricò. Proprio la sua uscita ha spuntato le armi dei padroni di casa, ma è tutto il gruppo dei calciatori rossoblu, e mister Roselli, che vanno elogiati.

Recuperato il gol di Brighenti dopo appena un minuto, grazie ad un rigore procurato e poi trasformato da Calderini (quarto centro stagionale, terzo dagli 11 metri), la Samb ha sofferto nel primo tempo le invenzioni dei giocolieri biancorossi, e poi nella ripresa ha subito il vantaggio dei padroni di casa su una mezza incertezza, l’unica, di Pegorin. A quel punto Roselli ha indovinato tutti i cambi al momento giusto, mettendo via via Russotto per Ilari (3-4-3), poi Rocchi per Zaffagnini (4-3-3) e infine Di Massimo per un esausto Calderini. Proprio l’attaccante di Torano ha dato la scossa con un paio di recuperi e giocate interessanti fino al colpo di interno per il sinistro di Stanco, implacabile (suo anche l’assist di testa a Calderini, nel primo tempo).

A quel punto il pareggio sembrava cosa fatta per l’esaurirsi della spinta brianzola e forse l’unico limite della Samb è stato quello di accontentarsi, anche se Stanco, da elogiare, ha dovuto arretrare a centrocampo perché non aveva più forze (e purtroppo la Samb non poteva inserire giocatori dalla panchina). Nessun pericolo vero per Pegorin e l’impressione che Russotto e Di Massimo, molto reattivi, potessero dare la zampata giusta, che quasi capitava nel finale sul piede di Signori e con una serie di sgroppate di Russotto sulla sinistra.

A quel punto ci si è messo di mezzo l’arbitro Marini. Contestato dai padroni di casa e persino da un leggermente irresponsabile Bobo Vieri (campioni del suo calibro dovrebbero dare sempre l’esempio e non lasciarsi andare a sproloquio da bar) nel primo tempo (il rigore su Calderini era poco contestabile e un presunto fallo di mano di Biondi è stato in realtà una respinta con la schiena), il fischietto triestino ha deciso di non far terminare l’incontro al 95esimo minuto, come segnalato, ma di regalare un altro minuto ai padroni di casa, al termine del quale arrivava l’eurogol di Anastasio.

Ora, a termini di regolamento, i recuperi si fanno se ci sono ingressi in campo dei sanitari, sostituzioni o vistose perdite di tempo. L’unica piccola interruzione è stata per Gelonese che si lamentava per i crampi, ma si è rialzato prima che entrassero i sanitari. Insomma, a voler essere fiscali, l’arbitro doveva recuperare 20 secondi, invece ha concesso un minuto al Monza, con palla in attacco, fino al gol.

Ma non fa niente. La Samb vista al Brianteo, pur con qualche assenza, ha dimostrato ancora una volta il suo valore, la sua solidità caratteriale e anche la forza della sua panchina, mai pienamente sfruttata (se si fossero sfruttati i cinque cambi avremmo avuto delle forze fresche nel finale).

A livello tattico emerge comunque la differenza di prestazione tra la Samb con tre attaccanti e quella con due, anche se non è facile capire se la diversità dipenda anche dalla necessità di recuperare gli svantaggi precedenti.

