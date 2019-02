Proprio l’ex centravanti, nell’intervallo, ha diffuso un video su Instagram contestando l’arbitro Nicolò Marini di Trieste: “L’arbitro è una vergogna”. Forse riferendosi al rigore concesso alla Samb per fallo su Calderini o forse alle proteste finali sul tiro di Chiricò, secondo i monzesi respinto con un braccio da Biondi.

MONZA – Per il nuovo Monza della Fininvest, sono in tribuna, oltre a Adriano Gallani, dirigente dei brianzoli, anche l’ex allenatore di Milan, Roma e Real Madrid Fabio Capello e l’ex attaccante di Inter, Lazio, Milan e Juve, oltre che della Nazionale, Bobo Vieri.

Proprio l’ex centravanti, nell’intervallo, ha diffuso un video su Instagram contestando l’arbitro Nicolò Marini di Trieste: “L’arbitro è una vergogna”. Forse riferendosi al rigore concesso alla Samb per fallo su Calderini o forse alle proteste finali sul tiro di Chiricò, secondo i monzesi respinto con un braccio da Biondi.

Almeno su quest’ultimo episodio anche le immagini televisive chiariscono come il pallone abbia colpito la schiena di Biondi mentre sul rigore per i rossoblu non ci sembrano essere particolari dubbi. Anche se Bobo, magari, ha un altro parere. Forse un po’ precipitoso.

