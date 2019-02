SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Mercoledì 6 e giovedì 7 febbraio la compagnia di teatro popolare Stivalaccio Teatro, fra le più interessanti della generazione dei trentenni, propone al Teatro Concordia «Romeo e Giulietta. L’amore è saltimbanco», nuovo appuntamento della stagione realizzata da Comune e AMAT con il contributo di MiBAC e Regione Marche e con il sostegno del BIM Tronto.

Ispirata non solo all’omonima opera ma a tutto l’intero repertorio shakespeariano, questo «Romeo e Giulietta» alla maniera della commedia dell’arte si sviluppa sul soggetto originale di Marco Zoppello, che è anche regista e che lo interpreta con gli attori Anna De Franceschi e Michele Mori.

Per la breve sosta veneziana nel 1574 di Enrico III di Valois, diretto a Parigi per essere incoronato Re di Francia, Giulio Pasquati e Girolamo Salimbeni, coppia di ciarlatani saltimbanco dai trascorsi burrascosi, vengono incaricati di dare spettacolo in onore del principe. Mica una storia qualunque, certo che no. La più grande storia d’amore che sia mai stata scritta: Romeo e Giulietta. Due ore di tempo per prepararsi ad andare in scena, provare lo spettacolo ma, soprattutto: dove trovare la ‘Giulietta’ giusta, casta e pura, da far ammirare al principe Enrico? Ed ecco comparire nel campiello la procace Veronica Franco, poetessa e honorata cortigiana della Repubblica, disposta a cimentarsi nell’improbabile parte dell’illibata giovinetta.

«Si assiste ad una “prova aperta” – è scritto nelle note di regia – alla maniera dei comici del Sogno di una notte di mezza estate, dove la celeberrima storia del Bardo prende forma e si deforma nel mescolarsi di trame, di dialetti, canti, improvvisazioni, suoni, duelli e pantomime. Shakespeare diventa, per noi, materia viva nel quale immergere le mani, per portare sul palco, attraverso il Teatro Popolare, le grandi passioni dell’uomo, le gelosie Otelliane, i pregiudizi da “Mercante”, “Tempeste” e naufragi, in una danza tra la Vita e la Morte, coltelli e veleni».

Firma i costumi dello spettacolo Antonia Munaretti, le scene Alberto Nonnato, le maschere Roberto Maria Macchi, i duelli Giorgio Sgaravatto e la consulenza musicale Veronica Canale.

«Romeo e Giulietta» tornerà ancora nelle Marche il 12 aprile nella stagione teatrale di Chiaravalle.

In occasione della seconda replica sambenedettese dello spettacolo, che rientra negli appuntamenti inseriti nell’iniziativa Scuola di Platea® per gli studenti dei licei della città, la compagnia incontrerà le scuole e il pubblico all’auditorium Tebaldini (presso il Municipio, via De Gasperi) alle ore 12.00 di giovedì 7.

Informazioni e biglietti: Teatro Concordia (largo Mazzini, 1 tel. 0735/588246; Ufficio Cultura del Comune di San Benedetto, tel. 0735/794588 e 0735/794460, www.comunesbt.it; AMAT tel. 071/2072439, www.amatmarche.net; Call center dello spettacolo delle Marche 071/2133600.

Inizio spettacoli: ore 20.45.

