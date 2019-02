GROTTAMMARE – Riceviamo e pubblichiamo da Franca Picchi.

Come Presidente del “Circolo Anziani Fulgenzi” e a nome di tutti i soci del Circolo stesso voglio esprimere alla “Compagnia dei Frolli” tutta la gratitudine per aver portato a Grottammare uno spettacolo di alto livello artistico e morale.

Lo spettacolo, il musical “Notre Dame de Paris”, liberamente tratto dall’opera di Victor Hugo, si è tenuto domenica 20 gennaio al Teatro delle Energie, facendo registrare quasi il tutto esaurito.

Come valore aggiunto sottolineo lo spirito di solidarietà della Compagnia, così necessario ai nostri giorni, grazie al quale una parte del ricavato dello spettacolo è stata generosamente destinata al nostro Circolo, in memoria del compianto Presidente Giuliano Vitaletti, e che sarà un prezioso “tesoretto” che verrà impiegato per migliorare la struttura e le offerte sociali che il Circolo propone.

L’attenzione alla terza età denota sensibilità e volontà di costruire un ponte tra le generazioni e chi presta il proprio ingegno a questa causa merita tutta la nostra ammirazione.

Copyright © 2019 Riviera Oggi, riproduzione riservata.

(Letto 1 volte)