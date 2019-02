SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Un “Wi Fi Spiagge Marche” che da Gabicce arriva fino a San Benedetto, attraversando tutta la Regione Marche. Il tutto in tempo per l’estate 2019, considerando la proroga di fine dei lavori accordata dalla Regione Marche per il 31 marzo 2019. Così il Comune di San Benedetto ha deciso di investire 62.910,52 euro, Iva compresa, per dotare il territorio urbano e la fascia litoranea in particolare di un sistema di fibra ottica della lunghezza di 10 chilometri, per garantire il funzionamento ed espandibilità futura.

Per realizzare l’opera si è deciso di affidare i lavori supplementari all’attuale affidatario Tim per evitare al Comune possibili disguidi derivanti dall’impossibilità di rispettare requisiti di intercambiabilità tra gli impianti.

Il progetto “Wi Fi Spiagge Marche” prevede una connettività ad internet a banda ultralarga e l’infrastruttura che si va ad installare costituirà una base per lo sviluppo futuro a lungo termine, quindi oltre i vent’anni, per l’erogazione di servizi di trasporto dati; inoltre si ritiene che la multifunzionalità dell’impianto eviti la duplicazione di interventi simili, in considerazione ad esempio dello sviluppo del progetto di videosorveglianza urbana, con conseguenti risparmi.

Per questo motivo per la posa della fibra ottica si farà riferimento principalmente alle condutture della pubblica illuminazione (sono previste attività di pulizia dei tubi intasati e di verifica di passaggio) così da evitare più costosi lavori di

scavo.

