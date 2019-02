Blu sempre vincenti nelle ultime 5 giornate e nemmeno a dirlo quella in corso rappresenta la serie più lunga della stagione

MONTEPRANDONE – Seconda trasferta consecutiva per l’HC Monteprandone, che domenica 3 febbraio a Falconara (alle 11.30) spera di allungare la striscia positiva. Blu sempre vincenti nelle ultime 5 giornate e nemmeno a dirlo quella in corso rappresenta la serie più lunga della stagione.

Per i ragazzi di coach Andrea Vultaggio, terzi in classifica a braccetto dell’NHC Teramo dopo il successo sul parquet del Guardiagrele e a 4 lunghezze dalla capolista Cus Chieti, la possibilità di continuare a correre, contro una squadra, quella del presidente-coach Gianluca Giacani, che ha vinto appena 2 partite sulle 12 giocate. Al rientro, dopo avere scontato le 2 giornate di squalifica rimediate precedentemente, il pivot Mariglen Cani.

Capitolo settore giovanile. L’Under 19 è tornata in campo ieri, a Camerano, rimediando la seconda sconfitta stagionale: 35-28 il risultato, che ha consentito ai padroni di casa di agganciare proprio Monteprandone al secondo posto in classifica. Per l’U15, invece, domenica impegno a Porto Recanati contro l’Handball Marche

