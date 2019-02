Gli appuntamenti con gli autori avranno luogo il venerdì alle ore 18, da febbraio a maggio. Primo appuntamento domani, 1à febbraio. Mimmo Minuto: “Incontri apertissimi a chi ha scritto dei libri e vuole unirsi in questo percorso”.

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Nove nuovi appuntamenti in vista all’asilo Merlini di San Benedetto. Dalla collaborazione tra quest’ultimo è l’associazione culturale “I Luoghi della Scrittura” nasce il progetto “I Venerdì dell’Asilo Merlini”. Si tratta di una serie di incontri con alcuni autori, alcuni locali altri di più grande fama, che avranno luogo il venerdì alle ore 18, da febbraio a maggio.

“L’amministrazione è fiera di questa nuova sinergia tra queste due istituzioni simbolo di San Benedetto. L’incontro tra l’edificio storico dell’asilo Merlini e l’associazione storica “I Luoghi della Scrittura” è un bene per la nostra città, luogo di un’aggregazione che cresce” commenta l’assessore alla Cultura Annalisa Ruggieri.

Continua il Presidente dell’asilo Merlini, Alberto De Angelis: “Il nostro consiglio di amministrazione è stato subito disponibile a questa collaborazione in quanto è anche un’occasione per ricordare la storicità dell’asilo e un modo per renderlo visitabile a persone di tutte le età. Ascoltare un po’ di cultura è un bene perché una città che ha cultura è una città che ha futuro“.

“Lo scopo di questi incontri è dare spazio agli scrittori locali accanto a personaggi più conosciuti come Marco Candidi, il generale dell’esercito Paolo Capitini e Monica Ferraioli” spiega Mimmo Minuto, fondatore de “I Luoghi della Scrittura”, il quale conclude: “Questi incontri sono apertissimi a chi ha scritto dei libri e vuole unirsi in questo percorso”.

Di seguito gli appuntamenti, che prenderanno l’avvio già da domani:

1 febbraio: Gaetani Giampiero e Tony Mincioni presentano “The Besties”. Coordina Mario Picchio;

15 febbraio: Marco Candidi presenta “Dal Dio Luna all’Islam”. Coordina Alberto De Angelis

1 marzo: Maria Letizia Del Zompo presenta “Passi”. Coordina Gianni Balloni

8 marzo: Monica Ferraioli presenta “Cenerentola oggi calzerebbe 41”. Coordina Sabrina Cava

22 marzo: Antonio D’Amore presenta “Il viaggio dei viaggi che viaggiano”

29 marzo: Giovanni Corradetti presenta “I racconti di Barnaba”. Coordina Antonio De Signoribus

5 aprile: Alessandra Bucci presenta “Metamorfosi inverse”. Coordinano Arturo Bernava e Sara Palladini

12 aprile: Paolo Capitini presenta “Il Cammino per Waterloo”. Coordina Edmondo Panaioli

3 maggio: Roberta Frascerelli e Elena Valeri presentano “Dove inizia il male. Dove inizia il mare”

Copyright © 2019 Riviera Oggi, riproduzione riservata.

(Letto 238 volte)