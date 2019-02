SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Grande festa in casa Romani per il centesimo compleanno di Olga Papetti. Anche il sindaco Pasqualino Piunti ha voluto partecipare al lieto evento portando alla signora, in ottima forma, un mazzo di fiori.

Ultima di sette figli, fin da piccola Olga rivela qualità artistiche che si evidenziano soprattutto nella passione del ricamo alla famosa scuola di suor Maddalena. Conduce anche una bottega di generi alimentari, attività dei genitori, coadiuvata da una sorella e si sposa nel 1947 con Domenico Romani, pescatore motorista: dalla loro unione nascono tre figli: Giorgio, Mariagrazia e Giuseppina.

Domenico muore nel 1966 nella tragedia del motopeschereccio “Pinguino” di cui era direttore di macchina. Dotata di grande fede, Olga non si perde d’animo e si dedica ad allevare i tre figli: nel frattempo diventa “Oblata di Cristo Re” e in seguito responsabile diocesana del Movimento vedove.

Ancora oggi, con mente lucidissima, prega il breviario, partecipa alle riunioni delle vedove, segue le trasmissioni televisive e si tiene aggiornata su quanto accade nel mondo circondata dall’affetto dei figli, dei sette nipoti e ben quattro pronipoti.

Copyright © 2019 Riviera Oggi, riproduzione riservata.

(Letto 442 volte)