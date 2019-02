L’altro fu una sconfitta a Fano, sempre in Serie D. Per i brianzoli un solo precedente col fischietto triestino, una vittoria in casa

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Sarà Nicolò Marini di Trieste l’arbitro di Monza-Samb, partita in programma sabato prossimo alle 20.30 al Brianteo. Assistenti saranno Davide Moro di Schio e Alberto Zampese di Bassano del Grappa.

Marini, dalle ricerche di Luigi Tommolini per Sambenedettesecalcio.it, ha due precedenti con la Samb: l’8 febbraio 2015l, in Serie D, in Fano-Samb 1-0, con rete di Sivilla ed espulsione di Alessandro (allenatore era Silvio Paolucci). Poi sempre in D, il 27 settembre 2015, a Pesaro, quando la Samb vinse 4-1 con la Vis: reti di Titone, Barone, Pezotti, Bugaro e Bonvissuto (allenatore era Loris Beoni).

Un precedente con il Monza, 30 dicembre 2017, serie C, Monza-Pistoiese 3-1.

Copyright © 2019 Riviera Oggi, riproduzione riservata.

(Letto 205 volte)