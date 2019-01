ACQUAVIVA PICENA – Segnaletica orizzontale e buche sulla strada nel mirino del gruppo di opposizione consiliare “Acquaviva Futura”: “La realizzazione della segnaletica orizzontale è una promessa non mantenuta dell’Amministrazione Rosetti ed è sotto gli occhi di tutti, tanto che nel programma amministrativo 2012-17 c’era scritto che “si procederà ad un generale riassetto della rete viaria al fine di migliorarne la sicurezza, ad un miglioramento della segnaletica stradale…”.

“Eppure la situazione è sotto gli occhi di tutti, ed è pericolosa soprattutto per l’incolumità: non si può risparmiare su queste cose” scrivono i consiglieri, che lamentano inoltre la scarsa presa in considerazione del problema da loro evidenziato, in passato, anche in Consiglio Comunale.

Copyright © 2019 Riviera Oggi, riproduzione riservata.

(Letto 1 volte)