FERMO – Era intento a vendere della sostanza stupefacente ad un 34enne della provincia di Macerata, in macchina, nella periferia fermana, precisamente in via Trento Nunzi, quando però la “trattativa” è stata interrotta dalle Forze dell’Ordine.

Nei guai un 48enne di origine marocchina, residente a Fermo e nullafacente. I carabinieri del Reparto Operativo-Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Fermo e della Sezione Operativa del Norm della Compagnia hanno arrestato l’uomo nella serata del 29 gennaio.

Il pusher stava cedendo una stecca di hashish del peso di 6 grammi al maceratese. La presenza sospetta dei due uomini, intenti a confabulare all’interno dell’auto di proprietà dello straniero, non è sfuggita ai militari che hanno deciso di intervenire recuperando lo stupefacente ceduto e la somma di 290 euro pagata come corrispettivo.

La successiva perquisizione nell’abitazione del marocchino ha portato al rinvenimento di ulteriori 13 grammi di hashish, 10 di cocaina, un panetto di marijuana di 100 grammi, bilancino di precisione, materiale per il confezionamento dello stupefacente e appunti di una proficua attività di spaccio.

Al termine delle formalità lo straniero, con l’accusa di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti, è stato portato nel carcere di Fermo mentre l’acquirente è stato segnalato alla Prefettura di Fermo per uso non terapeutico di sostanze stupefacente.

La droga recuperata, assieme al denaro, sono stati sottoposti a sequestro.

