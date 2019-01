Sul luogo personale sanitario del 118, Vigili del Fuoco e Polizia Autostradale per soccorsi e rilievi. Traffico interrotto temporaneamente

CUPRA MARITTIMA – Brutto scontro nella mattinata del 30 gennaio in autostrada, direzione sud.

All’altezza di Cupra, all’interno di una galleria, scontro tra auto e tir per cause in fase di accertamento da parte della Polizia Autostradale di Porto San Giorgio giunta sul posto.

Personale sanitario del 118 e Vigili del Fuoco sul posto per soccorsi alle persone rimaste coinvolte nell’incidente.

Per una donna è stato necessario il trasporto al Torrette di Ancona per ulteriori cure mediche.

Transito bloccato temporaneamente a causa degli interventi.

