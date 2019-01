SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Forza ragazze. Non sbaglia un colpo la Sambenedettese femminile tra le mura amiche dello stadio comunale di Grottammare. Con la vittoria di domenica scorsa per 2 a 1 contro le perugine del Real Deruta le rossoblu conquistano la terza vittoria consecutiva interna e salgono al terzo posto in classifica nel campionato di serie C Eccellenza avvicinandosi alla vetta distante solo quattro punti.

Una posizione impensabile ad inizio campionato vista la notevole differenza di età tra la rosa della Samb, età media inferiore ai 17 anni, e quelle delle altre squadre la cui età media è superiore ai 25 anni. Un gap anagrafico praticamente annullato dalle girl rossoblù grazie ad una grande determinazione e carica agonistica.

E così è stato anche domenica scorsa con le rossoblù di mister Silvestro Pompei che hanno conquistato un’importante vittoria davanti a numerosi sostenitori rossoblu e ad una discreta rappresentanza di tifosi ospiti.

Una vittoria di misura solo nel punteggio, non certo per quanto si è visto in campo. Cioè una Samb che ha dominato la gara lasciando alle ospiti dieci minuti scarsi della ripresa. Per il resto si è trattato di un monologo delle rossoblu che a fine gara possono recriminare per ben otto clamorose occasioni da gol sprecate a pochi metri dalla porta avversaria.

Una gara a senso unico che ha visto le rossoblu, schierate da mister Pompei con un 4-3-3 a trazione anteriore, aggredire le umbre sin dai primi minuti, schiacciandole nella propria metà campo fino al 41’ quando è arrivato il gol delle ospiti sull’unico tiro in porta effettuato fino ad allora. Un gol beffa realizzato dall’ex serie B Proietti con un colpo di testa sugli sviluppi di un corner.

La Samb reagisce rabbiosamente prendendo d’assedio l’area perugina fino alla fine del primo tempo, ma il punteggio non cambia.

Nella ripresa mister Pompei inserisce un’altra punta, la Sacchini, e la pressione delle rossoblu diventa asfissiante. E dopo 20 minuti arriva il gol del pareggio realizzato dalla Marano con una perfetta punizione a giro che s’insacca sotto l’incrocio.

Le ospiti tentano una reazione guadagnando metri, ma dopo una decina di minuti è nuovamente la Samb a salire in cattedra. E nell’ultimo quarto d’ora prende d’assedio l’area umbra sottoponendo ad un tiro al bersaglio la brava portiera ospite che, però, capitola a cinque minuti dalla fine quando la bomber Castiglione supera in dribbling la diretta avversaria e dal limite dell’area fa partire un gran tiro che regala la meritatissima vittoria alla Samb. Che sale al terzo posto in classifica, consolidando la propria posizione in zona playoff e portandosi a soli quattro punti dal vertice.

SAMBENEDETTESE – Straccia; Acciarri, Romandini, Fioroni, Bianchini; Malatesta, Marano, Pontini; Clementi, Castiglione, Ponzini (dal 53′ Sacchini). A disposizione: Scartozzi, Olivieri, Sacchini, De Antonis, Spezzaferro, Calamante, Tarackhel – Allenatore: Silvestro Pompei

REAL DERUTA – Luchetti; Baldelli, Proietti, Scappini, Lugani; Gagliardoni, Ciurnelli, Baiocco; Iaconi, Sforzini, Rinaldi. A disposizione: Perrone, Andreani, Moriconi, Pellegrino, Magni. Allenatore: Roberto Fogliani

Marcatori: 40′ Proietti (RD) – 65′ Marano (S) – 84′ Castiglione (S)

