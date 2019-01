SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Birra 81 è il nuovo beer firm interamente sambenedettese ideato da Nelson Vitali e Beer Shop, con varietà dinamiche che spaziano dal classico per arrivare al moderno.

“Birra 81 nasce da una mia idea in collaborazione con “The Beer Shop” – ci racconta Nelson Vitali – la prima specialità che proponiamo al nostro pubblico è un’autentica Vienna lager. Lo stile è caratterizzato proprio dall’utilizzo del malto Vienna, che la rende di colore oro molto carico, quasi tendente al rosso, con una schiuma compatta e persistente, al palato dolce ma con sentori di malto. La birra ha una modesta gradazione alcolica (5.5), quindi di facile bevuta, classica caratteristica dello stile a bassa fermentazione. Lo stile “vienna” non è più usato da anni ma ha sempre il suo fascino. E’ una birra beverina, ma nello stesso tempo, è inserita in un mercato dove l’amaro ancora fa da padrone; una scommessa quindi per il futuro”.

“Ho scelto questo nome 81 per diversi motivi: il primo perché credo in una denominazione facile da ricordare e la numerazione sicuramente aiuta – 81 è infatti il mio anno di nascita – ma la ragione più importante è senz’altro l’ ispirazione ai gloriosi anni 80. In questo caso ho usato una bottiglia venduta in quegli anni, quella della vecchia Dreer”.

Birra 81 è un progetto tutto in discussione e evoluzione, la prima uscita è senz’altro una scommessa, i prossimi stili saranno in linea con il mercato attuale. Un’altra particolarità è l’etichetta, un fumetto molto impattante che ricorda i capisaldi della nostra città, la Vienna Lager è dedicata al monumento del pescatore , uno dei più belli di san benedetto, le altre ancora da stabilire.

“L’idea – prosegue Nelson – è quella di fare 4 birre in gamma con etichetta sempre a fumetto, ispirate alla nostra città e 2 stagionali con etichetta a fantasia del Beer Shop. La prima stagionale invernale sarà un imperial stout 10 gradi che partirà da fine febbraio, birra di meditazione molto corposa e liquorosa. Per la scelta dei nostri prossimi stili sicuramente ascolteremo l’opinione di quelli che ci seguono quotidianamente sul web, sito, pagina Facebook e Instagram dove partiranno i prossimi sondaggi di gradimento anche del nome usato per i vari stili”.

The Beer Shop è in via L.Ferri 44, San Benedetto del Tronto.

