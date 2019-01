SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Si sono disputate la terza e quarta giornata di campionato di “Quarta Categoria Figc” Abruzzo (categoria di calcio a 7 riservata ad atleti con disabilità psichiatrica). La nuova formazione della “Stella del Mare” iscritta in questo campionato si aggiunge alla squadra campione regionale 2018 di “Quinta categoria Figc” riservata alla disabilità intellettiva, e nasce grazie alla collaborazione con il centro diurno “Il Sollievo” e il dipartimento di salute mentale di San Benedetto del Tronto e Ascoli Piceno.

Nella prima gara, terza giornata campionato, i rivieraschi si sono ben comportati raccogliendo i primi punti stagionali contro la compagine biancazzurra dei “Squali Pescara” dando vita ad un bellissimo derby dell’Adriatico dove ha visto prevalere la compagine giallo-oro (oggi in divisa rossoblù) che ha chiuso l’incontro con un rotondo 3-0, risultato che poteva essere anche più rotondo vista la superiorità mostrata dai ragazzi di mister Filippone (oggi sostituito da mister Rosati). I goal sono stati siglati da D’Angelo, Ciarrocchi ed Stefan Alex Lala (buono il suo esordio).

Nella seconda gara, quarta giornata di campionato, la Stella del Mare ha invece dovuto lasciare l’intera posta in palio all’altra compagine pescarese “Percorsi” che si è dimostrata sin da subito molto forte, quasi da altra categoria. Nel primo tempo la Stella del Mare è comunque riuscita a tenere botta chiudendo il parziale sotto di due goal. Poi nel secondo tempo i rivieraschi, anche a causa dei pochi cambi disponibili, hanno dovuto cedere il passo agli avversari dopo aver applaudito un gran goal di Stefan Alex Lala che ha scagliato un tiro dinamite da circa trenta metri che prima si è stampato sulla traversa e poi è entrato in rete tra gli applausi generali. Il match si è concluso, però,con il punteggio di 7 a 1 a favore degli abruzzesi che, alla fine, si sono imposti con pieno merito.

“Paradossalmente –commenta mister Paolo Rosati – sono contento dell’atteggiamento dei ragazzi nella partita che abbiamo perso piuttosto che in quella dove abbiamo vinto. Dobbiamo migliorare in vista delle prossime gare e spero di recuperare gli indisponibili di oggi quali Katia Neroni, Filipponi e Cinciripini in modo da poter far riposare tutti durante la gara dove il ritmo è molto diverso da quello che riusciamo a tenere in allenamento. Una nota di merito in questa tappa va fatta a Fratta sempre puntuale nei suoi interventi difensivi e ad Angelini per le sue belle parate, a sprazzi anche Alex. Il campionato è molto competitivo e dobbiamo tutti dare di più se vogliamo risalire in classifica”.

Appuntamento quindi alla prossima tappa in programma il 16 febbraio dove la Stella del Mare incontrerà la forte squadra di Pineto prima in classifica. Lo slogan della Stella del Mare è: lo Sport per… educare, includere, recuperare. Lo sport fa miracoli e noi… vi aspettiamo per fare una prova: www.stelladelmare.org

Questa la formazione della Stella del Mare (IV Categoria): Dino Angelini; Andrea Ciarrocchi; Vincenzo D’Angelo; Michele Fratta; Fabrizio Lilli; Yuri Perazzolo; Davide Sciamanna; Stefan Alex Lala. Indisponibili : Katia Neroni; Maurizio Filipponi; Dario Cinciripini. All. Filippone e Rosati

Risultati e classifica Quarta Categoria Figc-Abruzzo.

3° Giornata

Stella del Mare SBT – Squali Pescara 3-0

Rondine Lanciano – Percorsi Pescara 9-1

Solidarietà Vita Pineto – Filadelfia Giulianova 9-0

4° Giornata

Squali Pescara – Filadelfia Giulianova 1-4

Rondine Lanciano – Solidarietà Vita Pineto 0-5

Stella del Mare SBT – Percorsi Pescara 1-7

Classifica

Solidarietà e Vita (Pineto) … 12 punti

Percorsi (Pescara) … 9 punti

Filadelfia (Giulianova) … 6 punti

Rondine (Lanciano) … 6 punti

Stella del Mare (SBT) … 3 punti

Squali (Pescara) … 0 punti

