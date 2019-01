SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Un amico per Poliambulatorio. Ha preso avvio, in questi giorni, il progetto finanziato grazie ai fondi dell’8×1000 della Chiesa Cattolica, “Poliambulatorio Amico 2” della Caritas Diocesana di San Benedetto del Tronto – Ripatransone – Montalto, la Onlus Santa Teresa d’Avila e la Cooperativa Sociale Lella 2001 Onlus. L’obiettivo centrale del progetto è quello di erogare servizi socio-sanitari al più alto numero possibile di soggetti bisognosi.

Presso il Poliambulatorio sito nella struttura della Caritas in Via Madonna della Pietà 111 a San Benedetto, verranno erogati servizi odontoiatrici e di protesi dentaria, consulenza medica ed approntamento per piccoli interventi, distribuzione farmaci, sostegno economico e sensibilizzazione verso le nuove povertà. Presso la sede della Cooperativa Lella sita in Corso Mazzini, 249 a San Benedetto del Tronto, previo appuntamento al numero 0735/363093, verrà allestito lo sportello di ascolto psicologico gratuito.

I servizi riguarderanno attività laboratoriali psico-educative, gruppi di auto mutuo aiuto, home-visiting, consulenze legali e psichiatriche, percorsi di meditazione e mindfulness, mediazione linguistica culturale per stranieri e presa in carico specializzata per casi di nuove dipendenze, supporto psicologico e psicoterapeutico.

