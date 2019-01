SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Presentato il programma per l’anno 2019 delle attività del Centro comunale per le famiglie con ingresso in via San Martino, angolo via Manzoni. La struttura, che comprende a piano terra un centro ludico polivalente di recente apertura e al primo piano l’asilo nido comunale “La Mongolfiera”, con annessa area verde, ospiterà per il prossimo anno, grazie a due nuovi spazi condivisi con alcune associazioni del territorio sambenedettese,diverse iniziative rivolte alle famiglie secondo la formula “0-100”, ovvero pensate per le diverse fasce di età dall’infanzia all’adolescenza, dall’anzianità e alle situazioni di disabilità o di disagio economico. A presentare le nuove proposte l’assessorato alle Politiche Sociali del comune, il direttore del centro Antonio Di Battista e la coordinatrice dell’Ambito Territoriale Sociale 21 Simona Marconi.

L’associazione “Iris insieme a Te” proporrà un servizio di informazione a favore delle persone anziane con demenza e ai loro familiari. Sarà aperto uno sportello di consulenza psicologica ed anche di supporto legale e a partire dal 18 febbraio prenderà il via un corso di formazione per badanti e assistenti familiari per gli anziani non utosufficienti.

Grazie alla collaborazione con l’associazione “Il Melograno” saranno invece organizzati gli incontri per le neo mamme “Il cerchio delle mamme”, rivolti anche alle coppie che desiderano avere un figlio e aperti anche ai bambini, il corso con cinque appuntamenti sul “Massaggio infantile Aimi” e gli incontri “Allattamento materno”, “Si fa presto a dire nonni” e “Sono pronto mangiamo”.

Uno speciale corso di in-formazione sarà rivolto alle donne in età adulta e al periodo della menopausa. Tramite l’ “Associazione Fitness Park” verrà sviluppato il tema del benessere donna a partire dall’appuntamento del 15 marzo in sala consiliare con inizio alle ore 17 “-Pause+movimento+benessere inmenopausa”.

Saranno inoltre promossi progetti a livello regionale, curati dall’associazione “A.I.P.D”, destinati ai ragazzi con la sindrome di Down e sarà aperto ogni giovedì del mese dalle ore 10 alle 12 uno sportello di ascolto, “Insieme per la solidarietà”, che coinvolgerà diverse associazioni che si avvicenderanno per dare assistenza alle famiglie con emergenze abitative, situazioni di sfratto, utenze non pagate o necessità di assistenza medica con la possibilità di richiedere anche contributi ed interventi di tipo economico.

Per avere ulteriori informazioni sui programmi delle attività previste ci si potrà rivolgere all’ufficio “Servizi per l’Infanzia” del comune.

