GROTTAMMARE – Grande partecipazione per la prima rappresentzione teatrale della stagione per ragazzi e famiglie “Oh che bel Castello 2019”, che si tiene al Teatro delle Energie di Grottammare. Circa 350 persone hanno gremito la platea per assistere allo spettacolo “Biancaneve e i Sette Nani” della compagnia “I Guardiani dell’Oca”, che ha riscosso molto interesse dai bambini, come dimostrato dalle tantissime domande poste agli attori in chiusura.

Al termine lunghi applausi e immancabili foto nel foyer con la protagonista.

Prossimo appuntamento domenica 24 febbraio.

Copyright © 2019 Riviera Oggi, riproduzione riservata.

(Letto 12 volte)