SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Weekend da incorniciare per il settore giovanile e la scuola calcio della Samb che da diverse giornate stanno macinando risultati e gioco in tutte le categorie. La prima gioia di questo fine settimana la regala la Berretti che torna con 3 punti preziosi dalla trasferta di Rieti al termine di un pirotecnico 3-4.

Vittoria agevole anche per l’Under 13 pro che supera tra le mure amiche la formazione del Rieti (Samb-Rieti 4-2 primo tempo, Samb -Rieti 0-1 Secondo tempo; Samb -Rieti 2-0 Terzo tempo; Shot out: Samb-Rieti 7-4). Al Merlini, invece i giovanissimi Under 15 superano in rimonta i pari età del Gubbio 3-2. A concludere il weekend in bellezza ci pensano gli Allievi under 17 di mister Pierantoni che si impongono con un perentorio 7-1 sul Gubbio e mettono a segno la quarta vittoria consecutiva risalendo così diverse posizioni in classifica.

Il settore giovanile e la scuola calcio rossoblu confermano dunque il periodo di crescita di tutte le proprie formazioni.

“Voglio fare i complimenti a tutti – le parole del responsabile del settore giovanile, Simone Perotti – Soprattutto ai nostri tecnici e ai dirigenti che mettono in campo ogni giorno sacrifici e passione per non far mancare nulla ai nostri ragazzi. Al di là dei risultati, sono convinto che grazie all’unione che si sta creando raggiungeremo l’obiettivo più importante ossia far crescere i nostri ragazzi con i giusti valori per farli diventare prima uomini e poi calciatori. Grazie a tutti”.

