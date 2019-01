CORROPOLI – A metà febbraio, gli studenti del Liceo Scientifico “G.D’Annunzio” di Corropoli inizieranno le riprese della loro serie televisiva, “Nemesis”.

L’idea è in cantiere sin dall’inizio dell’anno scolastico ed è frutto della collaborazione con il canale YouTube “Funghetto Films”, gestito da alcuni alunni del liceo tra cui Alessandro Mergola, allo scopo di creare “LAB Serie Tv” che si prefigge, appunto, la realizzazione della serie Tv “Nemesis”.

I quaranta studenti che prendono parte al progetto sono stati divisi in gruppi di lavoro: alcuni sono diventati attori della serie, altri hanno scritto la sceneggiatura, delineato il carattere e la psicologia dei personaggi ma ci sono anche cameramen, fonici, parrucchieri e costumisti oltre ai responsabili della promozione della serie.

“Mi è sempre piaciuto puntare in alto con le mie produzioni” – ha riferito il regista e responsabile del progetto Alessandro Mergola – ed il LAB, per come è strutturato, è ugualmente ambizioso: non solo tutto quello che si troverà al suo interno sarà prodotto unicamente dagli studenti, compresi piccoli dettagli come la colonna sonora o le scenografie, ma per realizzarlo punteremo alla migliore qualità possibile”.

Per farlo, i ragazzi hanno dato vita ad un crowdfunding (http://bit.ly/SostieniLABSerieTv) per finanziare l’acquisto di strumenti audio (registratori, microfoni ed aste) e di illuminazione che serviranno ad ottenere la miglior qualità possibile nella realizzazione della serie. Gli aggiornamenti sullo stato della produzione vengono costantemente pubblicati con video sul canale YouTube ufficiale e sul profilo Instagram.

“Funghetto Films” nasce nell’estate del 2015 e, ad oggi, sul suo canale YouTube sono presenti un cortometraggio originale, “The Shadow”, e l’episodio pilota di una Web Serie denominata “L’Oscura Presenza”, nata come esperienza di Alternanza Scuola Lavoro, che è servita come ispirazione per il progetto di LAB Serie TV.

“Sono rimasta davvero colpita – ha commentato la Preside del Liceo “G. D’Annunzio” Nilde Maloni – dalle capacità professionali e dallo spirito d’iniziativa di questi ragazzi: aspetto con curiosità di vedere il loro progetto concretizzarsi e sono orgogliosa di poter dire che il nostro Liceo è in grado di favorire lo sviluppo della loro creatività”.

Copyright © 2019 Riviera Oggi, riproduzione riservata.

(Letto 1 volte)