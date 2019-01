Sono strumentazioni di alta tecnologia multimediale che si configurano come ambienti privilegiati in cui sviluppare e valorizzare le capacità degli studenti e trasmettere loro, allo stesso tempo, conoscenze e competenze

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Un’importante inaugurazione è quella che si è tenuta giovedì 24 gennaio al Liceo Classico “Giacomo Leopardi” di San Benedetto del Tronto, nel cui laboratorio multimediale sono state istallate quindici nuove postazioni informatiche, per un totale di ventotto, dotate inoltre di cuffie e di microfono.

Quest’implemento multimediale si è accompagnato ad un aggiornamento dei software che permetterà a diverse discipline di fruire dell’ausilio informatico. Sono strumentazioni di alta tecnologia multimediale che si configurano come ambienti privilegiati in cui sviluppare e valorizzare le capacità degli studenti e trasmettere loro, allo stesso tempo, conoscenze e competenze. I docenti, in questo contesto, hanno una funzione preminente poiché non sono sostituiti dallo strumento, ma sono essi stessi suoi utenti primari veicolando ed indirizzando il “sapere” spingendolo fino ai confini del possibile, moltiplicando così le opportunità apprenditive su ogni campo della “conoscenza”, della “cultura” per una formazione di alto livello.

Tutto questo è stato possibile grazie ad un contributo economico del BIM Tronto, era presente infatti all’inaugurazione il dottor Luigi Contisciani, presidente del Bacino Imbrifero del Tronto, che ha finanziato a tal scopo la scuola e ha riservato a docenti, studentesse e studenti parole di grande apprezzamento per i risultati conseguiti sia in campo linguistico-comunicativo sia in quello scientifico.

Questo è il secondo laboratorio multimediale presente al Liceo Classico, entrambi saranno fondamentali anche per accogliere una classe ad indirizzo matematico-informatico sin dal prossimo anno scolastico, settembre 2019, esperienza didattica di sicuro successo formativo e che ha già destato grande curiosità, entusiasmo e motivazione nell’utenza.

