SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Arriva a San Benedetto il primo corso di Sitting Volley, la pallavola adattata che mette alla pari alunni e atleti disabili e normodotati.

L’appuntamento è domani, lunedì 28 gennaio, dalle ore 15 nella Palestra Marchegiani del Paese Alto, in via Giuseppe Impastato, su iniziativa dell’Ufficio scolastico regionale e provinciale di educazione fisica e del Comitato Paralimpico marchigiano, in collaborazione con la Federazione Pallavolo Marche e Pallavolo Fermana.

Il Sitting Volley si gioca sei contro sei su un campo di pallavolo ridotto. La rete viene abbassata a pochi centimetri da terra e gli atleti devono colpire la palla restando rigorosamente seduti. In questo modo gli alunni con difficoltà motorie riescono a giocare alla pari con gli altri compagni.

L’iniziativa è l’ultimo appuntamento del corso interprovinciale di formazione per insegnanti di educazione fisica e sostegno, con l’obiettivo di promuovere lo sport per disabili e dare a sempre più ragazzi con difficoltà la possibilità di fare attività sportiva.

Le giornate precedenti hanno visto protagonisti altri sport “speciali” dal Torball al Baskin, fino al Basket integrato, coinvolgendo le realtà sportive e non solo che lavorano sul territorio.

