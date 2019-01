Una buona partecipazione di pubblico per “Lu Coppu sulla testa”, una commedia in tre atti di Antonio Magrini molto apprezzata dalla platea

GROTTAMMARE – Buona anche la seconda serata della rassegna dedicata al teatro amatoriale che si svolge, come di consueto, a Grottammare.

Il 26 gennaio protagonista al Kursaal la compagnia di Monte San Giusto “Filodrammatica Sangiustese”. Una buona partecipazione di pubblico per “Lu Coppu sulla testa”, una commedia in tre atti di Antonio Magrini dove si è parlato della famiglia, delle tradizioni, dei rapporti tra figli e genitori ma anche del dopoguerra.

“Commedie Nostre” è una rassegna che ad ogni spettacolo piace sempre di più. Alla fine la compagnia vincitrice riceverà il “Grottammare Mask” e per gli oltre 120 protagonisti ci saranno anche premi individuali. In giuria, per “Grottammare Mask” c’è quest’anno la presenza del poeta Giarmando Dimarti, eccellenza del nostro territorio insieme agli esponenti dell’associazione Lido degli Aranci e del Comune.

La rassegna, benedetta dalla Federazione Italiana Teatro Amatori, si consolida ogni anno sempre di più. Presente, per il Comune, alla serata del 26 gennaio l’assessore Alessandra Biocca.

Alla fine della commedia applausi per tutti i protagonisti e grande soddisfazione per l’associazione Lido degli Aranci e del suo “presidentissimo” Alessandro Ciarrocchi che cura la kermesse teatrale.

