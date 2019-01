SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Sventato un tentativo di rapina avvenuto attorno alle 19,20 alla Tabaccheria D’Angelo di via Voltattorni. Due rapinatori, a volto scoperto, sono entrati dentro la tabaccheria dove in quel momento si trovavano il titolare assieme a suo padre. Uno dei due ha tentato di bloccare il padre mentre l’altro ha tentato di entrare dietro il bancone ma a quel punto il titolare ha reagito e, sorpresi forse dalla reazione che non avevano preventivato i due uomini sono fuggiti dirigendosi verso via Golgi, vicino alla ex scuola Curzi, e dileguandosi nelle vie intorno.

Uno dei due aveva una pistola probabilmente giocattolo.

I due rapinatori sembra parlassero in italiano. Uno dei due era più alto dell’altro, entrambi con cappello e con scaldacollo tirato su.

Carabinieri sul posto per i rilievi e gli accertamenti.

Sotto esame la videosorveglianza che ha ripreso la scena.

