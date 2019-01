Roberto Simone era l’unico tifoso dei lombardi presente a San Benedetto, seduto in tribuna assieme a un paio di giornalisti. “Sono partito alle sette dopo aver staccato in fonderia. Devo ancora andare a dormire”

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – “Stamattina alle 7 ho staccato dalla fonderia e mi sono messo in viaggio per San Benedetto. Devo ancora andare a dormire”. A parlare è l’unico tifoso della Giana Erminio che ha assistito all’1-1 fra la Samb e i biancazzurri.

Il suo nome è Roberto Simone detto “Robertone” , e si possono anche capire i motivi, che oggi era parte della piccola spedizione arrivata al Riviera da Gorgonzola. Gli altri però, sono giornalisti. Lui l’unico tifoso, e non è la prima volta.

“Sono stato l’unico tifoso della Giana tante volte e in tanti stadi negli ultimi anni, ho preso anche un areo quando abbiamo giocato in Sardegna” ci rivela “Robertone” quando si presenta in sala stampa allo stadio con la sua felpa bianca con scritto “Giana”. Una storia di passione e fedeltà ai colori la sua.

