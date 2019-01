I rossoblu dimostrano la loro forza per 90′ ma non riescono a produrre. Poi vengono puniti nella ripresa da un gol non gol di Jefferson. Miceli la pareggia e poi viene espulso

Foto di Matteo Straccia

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Tutto pronto per la 23^ giornata del girone B 2018-2019. Di fronte Samb e Giana Erminio: per i rossoblu è una sorta di prova del nove per testare le ambizioni. Giorgio Roselli opta per alcune sostanziali modifiche di formazione scegliendo l’inedita coppia offensiva Russotto-Calderini con Stanco in panchina. A centrocampo Ilari gioca con Rocchi (da play) e Signori mentre sugli esterni Celjak si accomoda a destra con Rapisarda dalla parte opposta. Davanti a Pegorin giocando Biondi, Miceli e Zaffagnini. Altro 3-5-2 quello che si opporrà alla Samb: Cesare Albè (allenatore storico dei lombardi, in sella per 23 anni consecutivi e appena tornato in panchina dopo un breve divorzio ma che oggi è sostituito dal vice William Sala) schiera Perico, Bonalumi e Rocchi dietro, con Iovine a destra e Lanini a sinistra. In mezzo Dalla Bona, Pinto e Piccoli. Jefferson-Perna coppia d’attacco.

Formazioni:

Samb (3-5-2): Pegorin, Biondi (24′ st Caccetta), Miceli, Zaffagnini, Celjak (33′ st D’Ignazio), Ilari, Rocchi(9′ st Stanco), Signori, Rapisarda, Russotto, Calderini (33′ st Di Massimo). All.: Giorgio Roselli. In panchina: Rinaldi, Sala, Gelonese, Di Massimo, Bove, Stanco, Brunetti, Fissore, De Paoli, D’Ignazio, Panaioli, Caccetta.

Giana Erminio (3-5-2): Leoni, Perico, Bonalumi, Rocchi, Iovine, Pinto (44′ st Rocco), Dalla Bona, Piccoli (44′ st Barba), Lanini, Perna, Jefferson (18′ Seck). All.: William Sala (vice). In panchina: Taliento, Seck, Rocco, Ababio, Pirola, Mandelli, Capano, Barba, Sosio, Mutton.

Arbitro: Nicolò Cipriani di Empoli (Nuzzi/Testi)

Note: Terreno in buone condizioni e giornata soleggiato con una temperatura attorno ai 10 gradi

Marcatori: 6′ st Jefferson (G), 42′ st Miceli (S)

Ammoniti: 23′ pt Perico (G), 42′ pt Rocchi (G) e Russotto (S), 6′ st Pegorin (S), 7′ st Iovine (G), 12′ st Rocchi (G), 18′ st Jefferson (G)

Espulsi: 12′ st Rocchi (G), 42′ st Miceli (S)

Angoli: 8-1

DIRETTA

Primo tempo

1′ Rocchi prova subito a imbeccare Russotto in profondità ma il 32 se la allunga. Alla fine la Samb ci guadagna un angolo.

3′ Iovine prova a sorprendere Pegorin con un destro immediato dai 30 metri: palla fuori.

8′ DOPPIA OCCASIONE SAMB! Russotto si ritrova il pallone fra i piedi in area, si gira e calcia: murato! Poi punizione dal limite che lo stesso Russotto calcia: Leoni si salva in angolo. (FOTO)

9′ Dagli sviluppi del corner battuto da Russotto, Calderini prova il cross, diventa un tiro che tocca la barriera! (FOTO)

23′ Primo giallo della gara, lo becca Perico per un fallo a centrocampo.

26′ Cercato Jefferson sul lungo dalla Giana, sponda per Perna che prova a controllare ma Zaffagnini gli strappa via la palla.

32′ Mezzo pasticcio difensivo fra Rapisarda e Pegorin col portiere h è costretto a concedere l’angolo. Niente di fatto per la Giana.

40′ Lanini prova il pallone in area col destro, Biondi fa buona guardia e allontana con la testa.

42′ Russotto colpito in faccia rimane a terra al limite dell’area. Per l’arbitro non c’è fallo ma alla fine pendono il giallo sia Russotto che il Rocchi in biacazzurro. (FOTO)



44′ Calderini penetra in area e prova il destro da posizione defilata trovandosi Russotto sulla traiettoria, buona occasione!

45′ Finisce sullo 0-0 il primo tempo di Samb-Giana Erminio.

Secondo tempo

1′ Nessun cambio fra i 22, nella Samb iniziano a scaldarsi Stanco, Di Massimo e Gelonese.

6′ GOL DELLA GIANA. Pallne in mezzo per la testa di Jeferson, Pegorin la salva sulla linea dopo che batte sul palo. Per l’arbitro è gol fra le proteste. Giallo a Pegorin. (FOTO)

7′ Giallo a Iovine della Giana Erminio.

9′ Perna prova il sinistro da fuori area: alto. Intanto Stanco prende il posto di Rocchi nella Samb che passa al 3-4-3.

12′ La Giana rimane in 10: doppio giallo a Rocchi che va fuori. (FOTO)

16′ Miceli ci prova al volo in mischia: paratona di Leoni! CHE OCCASIONE!

18′ Cambio Giana Erminio: fuori Jefferson e dentro Seck. Sala passa al 4-4-1.

23′ Ci prova Russotto dal limite: murato (FOTO)

24′ Dentro anche Caccetta: gli lascia il posto Biondi. Ilari si alza dietro a Stanco: 4-2-3-1 ora per Roselli.

29′ Seck prima e Iovine poi mettono alla prova Pegorin che compie una doppia parata in un minuto.

31′ Sesto angolo per la Samb che prova a spingere mentre si apprestano ad entrare D’Ignazio e Di Massimo.

31′ Bomba al volo di destro di Stanco ma Leoni si supera ancora una volta! Che tiro di Stanco!

33′ Entrano adessoo i due: fuori Celjak (con Rapisarda che ripassa a destra) e Calderini.

38′ Altra occasione per Stanco: Di Massimo va in mezzo con un bel cross teso e il numero 9 la impatta bene ma la mette alta!

42′ GOOOOOL DELLA SAMB! Ennesimo angolo con palla in area, Stanco atterrato sulla linea ma arriva Miceli che insacca: 1-1 (FOTO)

44′ Ancora un mischione in area con D’Ignazio che calcia forte, poi palla ancora a Miceli che spara alto!

45′ Saranno 5 i minuti di recupero.

45′ + 4 Rosso anche a Miceli, l’arbitro ha visto una spinta su Pinto che però è sembrato buttarsi.

45′ + 5 I rossoblu dimostrano la loro forza per 90′ ma non riescono a produrre. Poi vengono puniti nella ripresa da un gol non gol di Jefferson. Miceli la pareggia e poi viene espulso

Copyright © 2019 Riviera Oggi, riproduzione riservata.

(Letto 3.329 volte)