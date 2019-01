Per i titolari dei locali sono in corso le verifiche per la possibile adozione di provvedimenti amministrativi di sospensione della licenza

ROSETO DEGLI ABRUZZI – Controlli sul territorio, da parte delle Forze dell’Ordine, su richiesta della Questura, sulla costa teramana.

Gli agenti di Polizia hanno sottoposto a verifica e ispezione tre esercizi pubblici di Roseto degli Abruzzi di cui due nel centro cittadino e uno sul lungomare: sono stati rivenuti circa 10 grammi di sostanza stupefacente del tipo marijuana a carico di due avventori, perquisiti sul posto dai poliziotti.

Entrambi sono finiti nei guai: al primo, un 35enne, è stata contestata la sanzione amministrativa per possesso di sostanza stupefacente ed è scattata la segnalazione al Prefetto di Teramo mentre il secondo, un giovane 19enne, di origini campane ma dimorante sulla costa, è stato denunciato per detenzione ai fini di spaccio di marijuana in quanto presso la sua abitazione sono stati successivamente rinvenuti ulteriori 35 grammi della sostanza stupefacente.

Per i titolari dei bar sono in corso le verifiche per la possibile adozione di provvedimenti amministrativi di sospensione della licenza.

