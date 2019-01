Relativamente al tratto di circa 50 metri di strada immediatamente a nord di Villa Azzolino che nelle settimane scorse ha mostrato qualche dissesto. L’intervento riguarderà la realizzazione di una paratia di pali in cemento armato da 60 cm di diametro

GROTTAMMARE – Gli uffici comunali di Grottammare stanno redigendo un progetto di consolidamento per la via Sant’Agostino, relativamente al tratto di circa 50 metri di strada immediatamente a nord di Villa Azzolino che nelle settimane scorse ha mostrato qualche dissesto.

L’intervento riguarderà la realizzazione di una paratia di pali in cemento armato da 60 cm di diametro, infissi al suolo e collegati tra di loro da una trave di coronamento, atti al sostegno della strada. La paratia sarà collocata sul lato est della via, tra il margine della strada e il muro di contenimento in pietrame esistente.

