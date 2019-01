SAN BENEDETTO DEL TRONTO – La rassegna letteraria e musicale “In Art”, curata dall’associazione sambenedettese “Rinascenza” arriva alla sua 3^ edizione, già per altro battezzata lo scorso 9 dicembre con un concerto, ma che proseguirà fino al 14 aprile con una serie di eventi che si terranno presso il Pub Medoc di San Benedetto.

Il format di “In Art”, spiega durante una conferenza stampa la direttrice Annalisa Frontalini, prevede per ogni serata “l’apertura alle 18 e 30 con la presentazione di un libro, poi alle 20 una cena informale per concludere alle 21 e 30 con un concerto. Vogliamo creare un riferimento culturale a San Benedetto” aggiunge.

Qui il calendario degli eventi. Si tratta di 10 serate dal 31 gennaio al 14 aprile. Da segnalare, il 7 di aprile, il concerto di Roberto Kunstler, paroliere del cantautore crotonese Sergio Cammariere.

IL CALENDARIO

Saluta con un certo entusiasmo l’iniziativa anche la politica, presente con l’assessore alla Cultura Annalisa Ruggieri (“associazioni come “Rinascenza” testimoniano l’amore per la città”), il consigliere Gianni Balloni, il sindaco Piunti (“San Benedetto ha bisogno di queste iniziative”) e il consigliere regionale Fabio Urbinati (“La vivacità culturale è fondamentale per questa città e per questo bisogna dare spazio a iniziative come questa”) visto che la Regione Marche è fra i finanziatori. Assieme a alcuni sponsor privati come la ditta Gate-away.com che nell’ambito della rassegna metterà in piedi anche una rassegna fotografica sulla cultura aziendale che ritrarrà tutti i suoi collaboratori.

Copyright © 2019 Riviera Oggi, riproduzione riservata.

(Letto 1 volte)