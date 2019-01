L’avventura inizierà dalla scalata in vetta sul Monte Vettore. Più a valle, si andrà dai frati francescani del Santuario di San Giacomo a Monteprandone e spazio alla Cucina dello Spirito. Finale ad Ascoli con omaggi alla Quintana e alle eccellenze enogastronomiche

MONTEPRANDONE – Sabato 2 febbraio alle ore 14 su Rai 1, andrà in onda una puntata della trasmissione “Linea Bianca” interamente dedicata al Piceno e ai Monti Sibillini

Il programma, condotto da Massimiliano Ossini assieme a Giulia Capocchi, Lino Zani, Mauro Mario Mariani e Roberto Bruni, si occupa di montagna, gastronomia, cultura e attività sportive montane.

Davvero ricca la puntata. L’avventura inizierà dalla scalata in vetta sul Monte Vettore e una discesa in sci fino al lago di Pilato per raccontare le leggende che legano quelle terre al mito della Sibilla. Si proseguirà con l’ esplorazione, assieme alla guida Lella Palumbi, fino a raggiungere, attraverso un sentiero tra i boschi, l’eremo di San Marco, la spettacolare costruzione appoggiata alla roccia che i monaci realizzarono chiudendo la cavità di una grotta.

Più a valle, i frati francescani del Santuario di San Giacomo a Monteprandone, faranno conoscere La Cucina Dello Spirito, un’iniziativa per recuperare l’antico modo di cucinare dei conventi utilizzando erbe e ortaggi dell’orto.

E per continuare nel solco delle tradizioni, si vedrà come si coltiva il Tartufo, le cui proprietà verranno illustrare dal dottor Mauro Mario Mariani, e si andrà alla scoperta delle famose Olive Ascolane.

La puntata si concluderà nella meravigliosa cornice di Piazza del Popolo ad Ascoli. Qui, il conduttore Ossini, nelle vesti di araldo, e tutta la troupe di Linea Bianca saranno protagonisti della rievocazione storica “Quintana di Ascoli” utilizzando lo storico caffè Meletti.

Copyright © 2019 Riviera Oggi, riproduzione riservata.

(Letto 13 volte)