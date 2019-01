Per il Festival dell’Umorismo il Comune ha speso 11.650 euro. Leggi tutte le voci in entrate e in uscite e il totale avanzo di 4.087,63

GROTTAMMARE – Con una determina del Servizio Cultura l’Amministrazione comunale di Grottammare ha approvato le rendicontazioni dell’Amat in merito agli spettacoli organizzati nel corso del 2018 e approvato l’avanzo complessivo annuale.

Di seguito i rendiconti economici delle manifestazioni “Piazza Bella Piazza”, “Cabaret Amoremio!” e dello spettacolo “Libera Nos Domine” di Enzo Iacchetti. Cifre in euro.

Libera Nos Domine, di e con Enzo Iacchetti, bilancio consuntivo al netto dell’Iva. La manifestazione si è tenuta il 28 aprile 2018.

Entrate: Sponsorizzazione a gestione Amat, 2.049,18; quota a carico del Comune 5.816 (totale entrate 7.865,18).

Uscite: Nito Produzione Srl 7.500, Siae 357,33.

Avanzo Amat 7,85.

Piazza Bella Piazza: 13 luglio 2018, Tributo a Ennio Moricone del Corpo Bandistico Città di Offida 990 euro; 14 agosto Tributo a Mina di Baby Gate in concerto 1.700; 15 agosto Tributo a Shakira, Pink, Katy Perry di Divas in Concerto 1.900 e a seguire Fuochi Pirotecnici a cura della Pirotecnica Santa Chiara 1500, per un totale di 6.090 euro. Spese Generali: over the Rainbow Associazione 300 euro, Fox Service Srl 1800, Siae 1159,40.

Totale spese generali 9.348,40, Avanzo Amat 100,60

Festival dell’Umorismo Cabaret Amoremio!

Entrate: sponsorizzazione Picenambiente 1.639,34; Importo a carico del Comune di Grottammare 11.650. Totale entrate 13.289,34.

Uscite: Savino Cesario per direzione artistica e presentazione concorso: 500; Associazione Lido degli Aranci per Selezione nuovi comici, Cabaretour, Notti magiche 9.350; hotel Roma per ospitalità 136,36; Tonino Ticchiarelli di Ascoli per grafica materiale promozionale 400; Orafo per realizzazione Arancia d’oro 980; Targa per vincitore 50, Fast Edit 55, Compenso Vincitore 2018 1.250, Aggiornamento sito web 187,50, Rinnovo dominio 137,94, Siae 55,68, Rimborso spese 50,89.

Totale uscite 13.153,37, Avanzo Amat 135,97

A questi avanzi Amat (Libera Nos Domine 7,85, Piazza Bella Piazza 100,60, Cabaret Amoremio! 135,97) si aggiunge la Sacra di Grottammare 2018 3.843,21 per un totale Avanzo Amat di 4.087,63

