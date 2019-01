In Riviera un anziano è caduto rovinosamente a terra per colpa, a quanto pare, del marciapiede reso viscido dalla precipitazione che avrebbe fatto anche saltare un tombino lì vicino

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Viabilità complicata a causa del maltempo nella provincia di Ascoli.

Qualche piccolo sinistro è accaduto il 24 gennaio per colpa, principalmente della pioggia.

A Porto d’Ascoli, in via Mare, un anziano è caduto rovinosamente a terra per colpa, a quanto pare, del marciapiede reso viscido dalla precipitazione che avrebbe fatto anche saltare un tombino lì vicino. E’ stato soccorso dal personale sanitario del 118 giunto in ambulanza.

A San Benedetto scontro tra via Pizzi e San Martino fra vetture. Per fortuna nessuna conseguenza a persone secondo le prime indiscrezioni delle Forze dell’Ordine, giunte sul luogo per i rilievi.

Ad Ascoli Piceno, sulla Superstrada vicino Marino del Tronto, un’auto ha sbandato e si è girata a causa del manto stradale bagnato. Per fortuna, anche qui, nessuna grave conseguenza.

