SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Nel corso della quarta edizione della Festa della Polizia Locale delle Marche che si è svolta mercoledì 23 gennaio a Pesaro in occasione della festa del patrono della categoria San Sebastiano, sono stati consegnati gli encomi della Regione Marche ai corpi di Polizia Locale che si sono distinti per azioni e servizi di particolare valore per il benessere e la sicurezza della comunità.

Tra i premiati anche il corpo di Polizia municipale di San Benedetto del Tronto che ha ricevuto l’encomio per un “servizio innovativo e unico in Italia, quello che permette al Comune, grazie al personale appositamente formato e alla specifica strumentazione in dotazione, di essere autonomo nei rilevamenti tecnici acustici”.

Hanno ritirato il premio il commissario Giuseppe Brutti, il sostituto commissario Gianluca Massicci e l’assistente Stefano Castelli, ovvero i componenti della squadra specializzata in questo servizio. Ad accompagnarli, in rappresentanza dell’amministrazione comunale, l’assessore Antonella Baiocchi.

“Per i rilevamenti acustici è prassi per i Comuni rivolgersi a terzi, in primo luogo all’Agenzia regionale per la tutela ambientale Arpam – spiega il sindaco Pasqualino Piunti – questo Comune è invece riuscito a rendersi autonomo e questo ci permette sia di risparmiare sia di dare risposte più veloci a chi chiede questo tipo di controlli che, voglio ricordarlo, costituiscono un elemento essenziale nel progetto di città più sicura e vivibile che perseguiamo sin dal nostro insediamento”.

“Ho avuto l’onore di rappresentare l’Amministrazione in un’occasione di prestigio durante la quale la Città ha ottenuto un riconoscimento molto significativo – aggiunge l’assessore Baiocchi –. Il comune di San Benedetto del Tronto si conferma un comune creativo che ama rendersi protagonista attivo e responsabile del superamento dei disagi dei propri cittadini. È un riconoscimento anche dall’alto valore simbolico: per la prima volta viene assegnato un premio non al lavoro dei singoli ma al lavoro della squadra, modalità principe per contrastare i disagi e perseguire gli obiettivi che sta particolarmente a cuore al corpo della Polizia Municipale e alla nostra Amministrazione”.

La Polizia Municipale di San Benedetto festeggerà la ricorrenza di San Sebastiano con una concelebrazione religiosa in programma sabato 26 gennaio alle 10 nell’Abazia del Paese alto. Successivamente, nel corso di una conferenza stampa presso il Comando, saranno resi noti i risultati di un anno di attività del Corpo.

