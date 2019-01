I poliziotti sono entrati nell’appartamento e con il cane antidroga “Fancy” della Guardia di Finanza, hanno trovato e sequestrato, nascosti in un armadio, ben 20 involucri pronti per lo spaccio

FERMO – È un nigeriano, con precedenti segnalazioni per delitti di droga per commessi in provincia di Macerata, il giovane arrestato dalla Squadra Mobile di Fermo la sera del 22 gennaio a Lido Tre Archi.

I suoi movimenti sospetti avevano interessato gli investigatori: da lui si rifornivano di eroina e marijuana varie persone del luogo.

Dopo averlo atteso ed osservato i suoi atteggiamenti, i poliziotti sono entrati nell’appartamento del 24enne, e con il cane antidroga “Fancy” della Guardia di Finanza, hanno trovato e sequestrato, nascosti in un armadio, ben 20 monodosi di eroina e marijuana pronte per lo spaccio.

È stato arrestato e messo a disposizione dell’Autorità Giudiziaria presso la locale Casa di Reclusione mentre sono anche in valutazione le posizioni amministrative per la sua permanenza sul territorio nazionale.

