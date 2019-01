FERMO – Picco influenzale in questo mese di gennaio e la Regione Marche risulta la Regione più colpita d’Italia, secondo quanto affermato dall’Istituto Superiore di Sanità che nel suo ultimo rapporto di sorveglianza sull’influenza stagionale stima una incidenza di 21,25 casi ogni 1000 assistiti. La maggior parte dei colpiti sono bambini e ragazzi tra i 5 e i 14 anni. Meno gli over 65 con 7,21 casi ogni 1000 pazienti.

Per rafforzare le difese immunitarie Coldiretti ha messo a punto una dieta antigelo: fatta di vitamina C, contenuta appunto nelle arance, ma anche da verdure e legumi di stagione come cavolfiori, spinaci, cicoria, zucca, radicchio, broccoletti,cavolo nero, verza, fagioli, ceci. Per non parlare del miele, vero e proprio antibiotico naturale. Ottimi anche cipolle e aglio possibilmente crudi per la valenza antibatterica non indifferente che danno il giusto quantitativo di sali minerali e vitamine antiossidanti di grande aiuto per combattere il freddo di questi giorni.

Con l’avvicinarsi del picco influenzale Campagna Amica lancia l’Arancia Day, con degustazioni di spremute d’arancia di un’azienda siciliana della rete dei produttori che fanno vendita diretta dei loro prodotti. Appuntamento a Fermo in piazza Dante, sabato 26 gennaio, dalle 9 alle 11. Arance ma anche consigli per una dieta antigelo tra gli stand. Le Marche sono la regione più colpita d’Italia, secondo quanto affermato dall’Istituto Superiore di Sanità nel suo ultimo rapporto di sorveglianza sull’influenza stagionale con con 21,25 casi ogni 1000 assistiti.

Ci sarà anche ma anche la possibilità di firmare la petizione per difendere il vero cibo italiano. Eat original! Unmask your food proseguirà fino a fine 2019 per chiedere all’Ue la legge per l’obbligatorietà di indicazione di origine nelle etichette del cibo. Una questione di trasparenza per i consumatori ma anche di tutela delle produzioni di qualità del Made in Italy.

Copyright © 2019 Riviera Oggi, riproduzione riservata.

(Letto 9 volte)