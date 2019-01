GROTTAMMARE – Da un’esperienza pratica un libro per progettare la formazione civica dei più giovani: si intitola “Attrezzarsi per la città – laboratorio di formazione socio-politica” e contiene il percorso laboratoriale in dieci tappe che verrà presentato venerdì prossimo 25 gennaio dallo stesso autore, don Mimmo Natale.

L’iniziativa si terrà nella Sala consiliare di palazzo Ravenna di Grottammare a partire dalle ore 18. Coordina l’addetto all’ufficio Partecipazione, Pier Paolo Fanesi.

L’iniziativa è l’ultimo appuntamento delle “Giornate della partecipazione”, il calendario che ha arricchito le tradizionali assemblee di quartiere tenutesi a novembre con una serie di incontri di approfondimento culturale sul tema dei diritti di cittadinanza.

La rassegna è stata curata dall’associazione culturale “I luoghi della scrittura”.

