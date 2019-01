SAN BENEDETTO DEL TRONTO – La direzione dell’Adriatic Cinema Academy, rappresentata da Marco Trionfante e Umberto Croci, comunica che il noto attore e regista Giulio Base che si è aggiudicato, tra l’altro, il prestigioso Premio “Persefone” all’ultimo Festival del Cinema di Venezia con il suo “Banchiere Anarchico”, nonché il “Premio Regia Televisiva 2012” per la Fiction “Don Matteo” e per tante altre di grande successo come “Padre Pio – Tra cielo e Terra”, vincitrice dell’Oscar TV, sarà presente, in qualità di docente, all’interno dei corsi previsti dall’Accademia, patrocinati dal Comune di San Benedetto del Tronto, venerdì 25 e sabato 26 gennaio nella sede operativa della stessa presso il “Val Vibrata Village” di Colonnella.

Presenti, oltre agli allievi dell’Accademia, anche numerosissimi studenti dei corsi di Teatro delle “Officine Teatrali” guidate sempre da Marco Trionfante. Le attività dell’innovativo Polo di Formazione Cinematografica, teatrale e Televisiva che vanta autorevoli insegnanti tra i quali il Maestro Michele Monetta, insegnante presso l’Accademia Nazionale d’Arte Drammatica “Silvio d’Amico” di Roma, rientra nell’ampio ventaglio di programmazione che il gruppo di Trionfante sta portando avanti per la valorizzazione delle Regioni Marche e Abruzzo in questa ottica, oltre che a prestigiose collaborazioni come quella con la “Warner Brso Entertainment”, famosa casa di distribuzione cine-televisiva mondiale e la produzione di opere cinematografiche di alto livello, tra le quali il cortometraggio, ultimo in ordine di tempo, “Il volo dell’Anima” – regia di Trionfante e Umberto Croci, sceneggiatura di Olga Merli e produzione esecutiva affidata a Marco Croci, prodotto dalla “Lb Cinema” in collaborazione con “Lamantino Brothers”, “TM Comunication”, “Officine Teatrali” e “Compagnia Teatrale O’ Scenici”.

