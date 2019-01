Gli iraniani hanno ben impressionato nel noto talent con il loro sound, una dance elettronica che è piaciuta molto al pubblico. “Data zero” nella nostra città come recentemente Malika Ayane e i Tiromancino

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Appuntamento musicale a San Benedetto.

Direttamente dall’ultima edizione di X Factor, noto talent che scova nuovi personaggi della musica in onda su Sky e canale 8, arriva il gruppo Bowland al Palariviera.

Il concerto si terrà il 19 marzo. Dopo il grande successo ottenuto nel 2018, grazie al programma televisivo, la band è pronta per una tournée. In Riviera sarà la “data zero”, come già avvenuto di recente con Malika Ayane e i Tiromancino.

Quarti classificati e finalisti ad X Factor, gli iraniani hanno ben impressionato con il loro sound, una dance elettronica che è piaciuta molto al pubblico.

Biglietti disponibili su TicketOne. Tour a cura di Bpm Concerti e Colletivo Hmcf.

BOWLAND

È un progetto musicale nato a Firenze da tre amici che si sono incontrati a Teheran ma che trova le sue radici in uno spazio dove atmosfere fluttuanti e suoni insoliti si fondono con voci eteree e ritmi groovy. è un’ascesi, una terra sognata e sognante dove i tre ragazzi sono arrivati senza pianificarlo.

Nel 2017 esce Floating Trip, primo album della band, ovvero una somma delle influenze artistiche del loro percorso maturato negli anni, dai Gorillaz ai Portishead, passando per le Cocorosie e Nicolas Jaar. Tracce le cui parole sono diretta conseguenza della musica, origine primaria; pezzi che portano dentro un’innata radice mediorientale ma che di steriotipo o di definizioni forzate non hanno nessuna parvenza.

Nel 2018 sconvolgono e rapiscono il pubblico Italiano arrivando, con la stessa personalità e con i propri colori, fino alla finale del programma televisivo XFactor Italia presso il Mediolanum Forum di Milano.

Per il 2019, il viaggio è partito e vuole accogliere tutti, con un nuovo album e tanto altro da vedere e ascoltare. Perchè BowLand è un pianeta tutto da scoprire.

