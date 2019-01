SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Ha già esordito con la maglia rossoblu: è Davide Di Eusanio, nuovo arrivato in casa Samb Basket, in precedenza al Teramo Basket.

Davide, nato a Teramo il 14 maggio 1997, alto 187 cm può ricoprire le posizioni di playmaker e di guardia. Dopo aver svolto la trafila delle giovanili con il Teramo Basket ha indossato le maglie di Basketball Teramo, Nova Campli e Magic Chieti in serie C. Nell’ultima stagione e mezzo ha giocato con il Teramo Basket in Serie B.

Queste le sue prime parole da atleta rossoblu: “Sono molto contento di essere arrivato qui a San Benedetto in una società che fin dal primo momento mi è sembrata molto ambiziosa e ben organizzata con uno staff tecnico di ottimo livello, e con un gruppo molto giovane ma con grandi potenzialità. Spero di dare il mio contributo per vincere più partite possibili e di toglierci a fine anno delle belle soddisfazioni”.

Davide Di Eusanio indosserà la canotta numero 23 ed ha già esordito con la maglia della Sambenedettese Basket nella partita contro la Sutor Montegranaro.

