SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Con delibera del 14 gennaio 2019, n. 21, la Regione Marche ha approvato in via definitiva l’istituzione del Liceo Musicale presso l’Istituto di Istruzione Superiore “Giacomo Leopardi” di San Benedetto del Tronto.

Nelle parole del Dirigente Scolastico, Maurilio Piergallini, il compiacimento per la notizia appena ricevuta: “è una grande soddisfazione riuscire a rispondere alle esigenze formative espresse dal territorio che manifesta un forte interesse verso il Liceo Musicale”

La nuova realtà va a colmare un vuoto nel panorama della Secondaria Superiore del territorio dove sono presenti Scuole Medie ad indirizzo o ad orientamento musicale e servirà un vasto bacino di utenza che comprende parte della Vallata del Tronto e i Comuni costieri delle Provincie di Ascoli Piceno e Teramo.

A partire da martedì 22 gennaio in orario mattutino il Dirigente Scolastico e il personale di Segreteria saranno a disposizione degli interessati per fornire chiarimenti sulla nuova proposta educativa. Fin da ora la Scuola fa sapere che, non essendo più possibile la modifica del modello Ministeriale della domanda di iscrizione on-line, tale scelta potrà essere indicata dalle famiglie interessate nella sezione “note della famiglia”, dove andrà specificato anche lo Strumento prescelto.

Il giorno 25 Gennaio dalle ore 17 alle ore 19 avrà luogo, nell’aula magna del Liceo classico “G. Leopardi”, un open day specifico per il Liceo Musicale durante il quale il Dirigente presenterà il Liceo Musicale e darà informazioni per la preparazione alla prova attitudinale prevista dalla norma. Seguirà una breve esibizione musicale per consentire la conoscenza di alcuni strumenti attivati.

