SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Al Cineteatro San Filippo Neri, all’interno della Stagione teatrale 2018/19 “Animali sociali”, andrà in scena lo spettacolo di teatro-danza “Racconto – Cadi nella fantasia” della Flush Dance Company.

Lo spettacolo, che fa parte della Stagione Ragazzi, è stato scritto, diretto e coreografato da Federico Ruiz con l’assistenza di Ilaria Battaglioni. Sabato 26 gennaio, alle 21.15, lasciatevi cadere nella fantasia di un mondo magico che aspetta tutti i bambini e gli eterni bambini.

“C’era una volta…, o meglio, c’è tuttora un giovane attore perso in un mondo incantato. Lo chiameremo Pietro, ma in realtà il suo vero nome è Peter. Durante uno spettacolo, cade in una botola. Qui, viene rapito da due fatine e finisce per essere il loro nuovo passatempo: stordito dalla polverina magica, viene obbligato ad immedesimarsi in alcune famose favole. Così, vivrà avventure fantastiche e conoscerà personaggi sorprendenti, che solo la mente di un eterno bambino può immaginare e vivere. Ma alla fine… riuscirà a ritornare alla realtà?”



Per l’occasione, il Cineteatro San Filippo Neri ha pensato a una promozione speciale dedicata alle scuole di danza: ogni 10 biglietti acquistati, uno in omaggio.

Ingresso: 7 euro.

