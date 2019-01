In corso le ultime formalità burocratiche ma al momento vi è distanza tra quanto la parrocchia di San Pio V valuta il bene architettonico e quanto gli acquirenti sarebbero disposti a pagare

GROTTAMMARE – Non sarà rapida la vendita di Villa Azzolino, splendido edificio seicentesco di Grottammare di proprietà della parrocchia di San Pio V e con una valutazione stimata in quasi 3 milioni di euro. Al momento si stanno adempiendo le ultime formalità burocratiche (per l’iter di vendita è coinvolta anche la Soprintendenza).

Secondo quanto risulta a Riviera Oggi ci sono stati diversi contatti e una offerta tuttavia ampiamente inferiore al prezzo stimato per la vendita. Questo fa presupporre che i tempi per l’eventuale passaggio di proprietà non saranno brevi.

Di seguito il nostro articolo dello scorso 20 novembre.

