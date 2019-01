SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Al Teatro Concordia di San Benedetto del Tronto, giovedì 17 gennaio scorso si è celebrata la cerimonia di un matrimonio particolare, che ha registrato il “tutto esaurito” con un pubblico entusiasta.

L’Utes infatti ha presentato uno spettacolo teatrale dal titolo “Finché qualcuno non ci separi” scritto e diretto da Stefano Marcucci, che ha diretto sulla scena i partecipanti ai Corsi di teatro.

La commedia ambientata in una provincia senza tempo, in una cornice scenografica bellissima, al centro della quale giganteggia un’enorme stufa in ceramica, creata dalle abili mani di Laura Moretti – Docente di Mondo Creativo – che sembra davvero accesa, racconta di pretendenti e future spose, che si incontrano e si scontrano in scene di pura follia e divertimento.

Vestiti dai geniali costumi di Emilia Russo e circondati da un balletto di spose, diretto da Fabiana Fabiani, lo spettacolo in due atti, si svolge in tre parti. La prima narra di un matrimonio, che, pur organizzato a dovere da una mezzana, naufraga contro il pigro carattere del prescelto futuro sposo, ha come protagonisti il bravo Ferdinando Formicola e, la deliziosa Simonetta Forti e Nardea Ragni nella parte della mezzana, la seconda parte parla dei contrasti caratteriali che fanno da prologo ad una coppia che decide di sposarsi con le interpretazioni di Claudia Calvaresi, i divertenti Roberto Spinozzi e Daniela Santoni e l’ultima parte, divertentissima che raccoglie in un grandioso pranzo di nozza tutti i partecipanti fra i quali spiccano Catia Gambetta, Filippo Bruni, Marisella Ferrovecchio Michele Bartucci, Gilda Luzzi, e ancora una volta la straordinaria Nardea Ragni nella parte di un generale. Bravissimi anche tutti gli altri partecipanti, pieni di verve e preparatissimi: Maria Teresa Pasquali, Alessandra Mora, Paolo Moriconi , Chiara Veccia, Giovanna D’Ercoli e Carolina Simonella.

Il successo dello spettacolo, che è stato a lungo applaudito da un pubblico divertito ed attento, ha reso necessaria un’altra replica che andrà in scena martedì 12 febbraio al Teatro Concordia alle ore 21.

La prevendita è iniziata presso la sede Utes di Viale De Gasperi 139.

Copyright © 2019 Riviera Oggi, riproduzione riservata.

(Letto 19 volte)