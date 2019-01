Anche la Polizia Municipale. Transennata l’area interessata per i sopralluoghi e la messa in sicurezza. Nessuna conseguenza a persone

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Lavoro per i Vigili del Fuoco nella tarda mattinata del 20 gennaio in Riviera.

Alcuni calcinacci sono caduti da un edificio al centro di San Benedetto in via Pizzi. Per fortuna non ci sono conseguenze a persone.

Sul posto sono giunti i pompieri e i Vigili Urbani della Municipale. Transennata l’area interessata per i sopralluoghi e la messa in sicurezza

